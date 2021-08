Polícia Militar recupera, em menos de quatro horas, três veículos roubados

A ação rápida faz parte da intensificação do policiamento promovida pela Polícia Militar para reduzir crimes na região

Em menos de quatro horas, as equipes do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) recuperaram, em Samambaia, três carros roubados na noite de terça-feira (24). A ação rápida faz parte da intensificação do policiamento promovida pela Polícia Militar para reduzir crimes na região.

O primeiro veículo recuperado foi um Honda Civic roubado no Recanto das Emas. Por volta das 18h, os policiais encontraram o carro na QS 425. Pelos dados do automóvel, os policiais identificaram o proprietário e o informaram de que o veículo seria levado para a 26ª Delegacia de Polícia.

Cerca de duas horas depois, os militares localizaram um Ford Ka na QR 527. Os ladrões deixaram as chaves do veículo escondidas nas proximidades. O carro foi levado para a 32ª Delegacia de Polícia.

Por volta das 22h, os policiais recuperaram o VW Fox roubado pouco tempo antes em Samambaia Norte. O carro estava estacionado na QS 421. O proprietário do automóvel foi ao local e apresentou o veículo na 26ªDelegacia de Polícia.

Nos três casos, os ladrões não foram identificados.