Incêndio em subsolo de prédio chama a atenção de moradores no Noroeste

Nesta quinta-feira (17), um incêndio atingiu o subsolo de um prédio na QD 315, Bloco H, do Setor Noroeste. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 21h31, com três viaturas. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com o CBMDF, ao chegarem ao local, as equipes se depararam com muita fumaça saindo do subsolo e, rapidamente, estabeleceram as viaturas e controlaram as chamas que vinham de latas de tintas e thinner acondicionadas no subsolo do prédio em construção.

Não houve registro de feridos durante o incidente.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Uma equipe de perícia do CBMDF foi acionada para local.