Polícia Militar prende autor de facadas que matou estudante em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na noite de terça-feira, 26, um jovem suspeito de matar a facadas um estudante de 24 anos em Ceilândia. O crime ocorreu no dia 16 de março na QNN 37.

O rapaz, que não teve sua identidade revelada, de 23 anos, tentou realizar um roubou aos pertences da vítima, que estava em uma bicicleta com a mochila escolar nas costas.

O suspeito foi detido no Sol Nascente. Uma equipe da Patamo o abordou quando averiguava um roubo ocorrido na QCS 2, conjunto D. Ele e o comparsa são suspeitos de assaltar diversas vítimas na região.

Na 19ª Delegacia de Polícia, os policiais descobriram haver um mandado de prisão em aberto contra o jovem pelo latrocínio de março. O comparsa dele, menor de idade, foi liberado.

O criminoso será escutado nessa manha de quarta-feira, 27, é pode pegar até 30 anos de reclusão por crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

Entenda o caso

O jovem, Gabriel Gomes Barbosa, de 24 anos, estava em sua bicicleta a caminho da escola, quando sofreu uma tentativa de roubo, logo seguido de facadas. O suspeito não conseguiu roubar nenhum pertence.

Pelas imagens de câmera de segurança é possível perceber que Gabriel continuo pedalando mesmo com um ferimento no peito, e o criminoso continuo perseguindo ele. Porém, acabou desistindo e voltando para trás.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegou a prestar socorro ao homem no local, porém o mesmo veio a óbito no local.