Polícia Militar prende assaltante e foragido da Justiça no Guará

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na madrugada desta quarta-feira (28), dois homens no Guará. Um deles foi capturado por roubo a um estabelecimento comercial e o outro, por estar foragido da Justiça.

De acordo com a corporação, por volta das 21h de terça-feira (27), um homem assaltou uma loja de açaí na região. Simulando estar armado, ao manter uma das mãos escondida dentro do casaco, ele rendeu a atendente e fugiu levando todo o dinheiro do caixa.

Durante patrulhamento, já na madrugada, policiais do 4º Batalhão localizaram um suspeito com as mesmas características repassadas pela vítima. Ao ser abordado, o homem confessou o crime e foi levado para a 4ª Delegacia de Polícia.

Minutos depois, na mesma região, a equipe policial abordou um motociclista que trafegava em alta velocidade, com escapamento irregular e ruído excessivo. O veículo também apresentava problemas, como falta de retrovisor e seta queimada.

Durante a checagem dos documentos, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, de 34 anos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, entre outros delitos. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.