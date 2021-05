Polícia investiga a “máfia dos concursos” no DF

O foco dessa fase da operação são as pessoas aprovadas no concurso da Secretaria de Saúde do DF, realizado em 2015

Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Civil do DF deflagrou a sétima fase Operação Panoptes, que investiga a chamada "máfia dos concursos. A ação teve início em 2016. Até agora, mais de 70 pessoas foram investigadas e algumas indiciadas. No momento, são cumpridos sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de quatro servidores da SES-DF e outros três suspeitos de envolvimento na trama criminosa. Foto: divulgação/PCDF A polícia investiga os seguintes crimes: fraude à concurso público, corrupção ativa, uso de documento falso e organização criminosa. As penas somadas passam dos 30 anos de prisão. As prisões temporárias, com prazo de cinco dias para se encerrarem, foram determinadas para auxílio das investigações, as quais ainda se encontram em curso, razão pela qual os nomes dos envolvidos não serão divulgados. O foco dessa fase da operação são as pessoas aprovadas no concurso da Secretaria de Saúde do DF, realizado em 2015. A operação ganhou o nome de Panoptes, um gigante da mitologia grega que tem mais de 100 olhos. Com informações da PCDF