Polícia encontra um corpo em parque de Taguatinga

Amanda Karolyne

Um corpo ainda não identificado foi encontrado no interior do parque Saburo Onoyama em Taguatinga, no domingo, 3 de abril.

A 12ª delegacia de polícia foi informada via Centro de Operações da Polícia Civil (CEPOL), a respeito do crime, e segue em investigação.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, trata-se de um corpo masculino. A ocorrência ainda estava sendo apurada até o fechamento desta edição.