Policia divulga imagens de suspeitos de roubo

O crime aconteceu no dia 06 de fevereiro, na loja “Ferragens Pinheiro”, localizada na QI 11, Lotes 02/26, em Taguatinga/DF

Policiais da 17ª DP, em Taguatinga, estão divulgando a imagem de um caso de roubo em um estabelecimento comercial, com objetivo de auxiliar as investigações.

O crime aconteceu no dia 06 de fevereiro, no estabelecimento comercial “Ferragens Pinheiro”, localizado na QI 11, Lotes 02/26, em Taguatinga/DF. De acordo com as informações, dois homens, não identificados e que tinha a posse de uma arma de fogo e de uma faca, roubaram R$ 17.780,00 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais) do cofre da loja, além de celulares e outras quantias em dinheiro dos funcionários da loja.

Durante a ação criminosa, os autores fizeram as vítimas de reféns e as trancaram em uma sala do setor financeiro da loja. Após, os bandidos fugiram do local.



A polícia ainda informa que os autores contêm as seguintes características:



1 – o autor que estava com a pistola era homem pardo, magro, trajava calça jeans, de moletom preto com cinza (escrito HOCKS), cabelo baixo;

2 – o outro que estava com uma faca era mais velho (grisalho), estava de camiseta preta com estampa na frente, óculos escuro, calça jeans.

Confira os vídeos abaixo: