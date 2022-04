Polícia Civil divulga retrato falado de criminoso

Homem é procurado por tentativa de estupro de ciclista no Lago Oeste-DF. A denúncia pode ser feita pelo número 197 com sigilo absoluto.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou nesta segunda (25) o retrato falado de suspeito de tentativa de estupro que ocorreu no Lago Oeste (DF), por volta das 11h do dia 9 de abril. A fotografia foi elaborada pelo corpo técnico do Instituto de Identificação da PCDF, com base nas descrições repassadas pela vítima.

Segundo informações preliminares, a vítima pedalava pela ciclovia do Lago Oeste, próximo à entrada da Vila Basevi, quando foi derrubada pelo homem. Ele tentou estuprá-la, mas desistiu e fugiu ao perceber que outros ciclistas se aproximavam.

O autor é homem de pele parda, tem olhos e cabelos escuros, aparenta ter entre 40/50 anos de idade, trajava camiseta rosa, bermuda escura e boné de aba curva.

A PCDF disponibiliza de canais on-line de denúncia em sua homepage e, ainda, o Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.