Polícia Civil deflagra operação contra fraudes no setor agropecuário; R$ 127 milhões foram bloqueados

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (1º/7) a segunda fase da Operação Paper Ox, que investiga um grupo suspeito de fraudar a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs) e notas fiscais relacionadas à movimentação de bovinos. Ao todo, cerca de 50 ordens judiciais estão sendo cumpridas, entre mandados de busca e apreensão e prisões, com bloqueio de bens que somam R$ 127 milhões.

A ação ocorre em oito municípios de Goiás, além dos estados de Tocantins, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. A Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária) apoia a operação.

A Polícia Civil ainda não divulgou os nomes dos suspeitos, nem o número exato de presos até o momento. Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava emitindo documentos falsos para simular transações de gado, com o objetivo de burlar a fiscalização e obter lucros indevidos, comprometendo a rastreabilidade do rebanho e trazendo riscos à segurança sanitária.

A primeira fase da Paper Ox já havia identificado esquemas envolvendo produtores rurais e empresas do setor agropecuário, e a nova etapa visa aprofundar a apuração e atingir os responsáveis financeiros pelas fraudes.