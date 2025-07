PMDF apreende veículo adulterado e detém condutor em Vicente Pires

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), equipe Bravo, apreendeu um veículo com sinais identificadores adulterados na madrugada desta terça-feira (1º), por volta da 1h, em Vicente Pires.

Durante abordagem de rotina, os policiais constataram que o automóvel apresentava suprimidos os números do chassi e do motor. O condutor foi imediatamente detido e encaminhado, junto com o veículo, à 8ª Delegacia de Polícia.

O motorista foi autuado com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.