Incêndio atinge residência no Gama e destrói carro e cômodo com materiais de limpeza

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite desta segunda-feira (30), uma ocorrência de incêndio em uma residência na Quadra 28 do Setor Oeste do Gama. A corporação foi acionada às 23h51 e mobilizou quatro viaturas de socorro para controlar as chamas.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a edificação em chamas, com risco iminente de propagação para casas vizinhas. As guarnições montaram linhas de combate com água e espuma, atuando rapidamente no controle do fogo e no resfriamento das estruturas próximas, impedindo que o incêndio se alastrasse.

Um veículo Ford Fiesta, de cor vermelha, que estava na propriedade, foi completamente consumido pelas chamas. Um cômodo utilizado para armazenamento de materiais de limpeza também foi destruído.

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para evitar possíveis reignições. Não houve vítimas.