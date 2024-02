Pneus abandonados e lixo acumulam água em Santa Maria

Na Santa Maria, uma área localizada na QR 517 nas imediações do condomínio Total Ville, foi vista nesse início de fevereiro com muito entulho e pneus espalhados

A administração regional de Santa Maria está em campanha, juntamente com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a CEB, para o combate à dengue. Desde sexta-feira (2), os órgãos do governo do DF atuam especialmente na QR 517, para limpar uma área de descarte irregular de lixo. Além disso, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do DF, e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), também estão atuando contra a dengue, não só em Santa Maria, mas em todas as regiões administrativas do DF.

Na Santa Maria, uma área localizada na QR 517 nas imediações do condomínio Total Ville, foi vista nesse início de fevereiro com muito entulho e pneus espalhados. O local chamou a atenção de alguns moradores por ser foco de dengue. Thiago Antunes, 40 anos, servidor público, é morador de Santa Maria e se preocupa com os entulhos descartados irregularmente na cidade.

Ele acredita que a administração e o GDF estão fazendo um bom trabalho na ação contra a dengue, mas ele observa que na região onde mora, existem três focos de sujeira que são grandes e podem se transformar em focos de dengue. “Um no Total Ville, um atrás do restaurante Antônios e um perto do SuperBom. O que eu percebo é que a administração até limpa, só que o pessoal rapidamente suja, fica cheio de entulho, cama, sofá, essas coisas”.

Ele não está certo se os pneus que estão sendo colocados na área perto do Total Ville são a maneira certa de cuidar do local, porque nos pneus pode acumular água da chuva. Mas Thiago aponta que o principal fator nisso tudo, é a falta de responsabilidade da população, que se não tiver educação e continuar a fazer o descarte irregular do lixo, vai estar sempre sujo. “Não importa o quanto a administração vai lá retirar os entulhos”.

Segundo a administração de Santa Maria, em nota, no local existia um espaço utilizado para o descarte incorreto de lixo e entulho. Mas agora está sendo transformado em área verde.

Ainda em nota, Santa Maria está recebendo a ação do GDF que acontece em parceria com a administração regional, com a realização da limpeza e terraplanagem do local. A SLU está realizando o cercamento em pneus, e a Novacap fornecerá as mudas para a arborização. Além disso, a Companhia Energética de Brasília (CEB) está fazendo a instalação de energia elétrica na área.

A administração finalizou na última sexta-feira (02), a limpeza da área, com a parceria do SLU iniciou o cercamento em pneus. O trabalho não foi finalizado na sexta porque os pneus não foram suficientes, então no final do dia foram entregues mais pneus, que conforme a nota, são esses que aparecem nas imagens do Jornal de Brasília. Quanto ao lixo ao lado dos pneus, foi descartado no final de semana após a limpeza. O trabalho de cercamento em pneus foi finalizado nesta segunda-feira (5) e mais uma vez a administração realizou a limpeza.

O administrador de Santa Maria, Josiel França, explica que o lixão acumulado nessa área é antigo, e já foi feito um cercamento lá junto à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). “E infelizmente não resolveu o problema. Então agora a gente está colocando iluminação de LED, para ficar uma área iluminada, porque lá é muito escuro”.

Ele destaca que com a nova limpeza feita junto ao SLU, foi colocada uma placa para sinalizar a proibição de jogar lixo naquela região com todas as informações para haver esse engajamento com a população, para não colocar mais entulho nesse local. “Infelizmente, nós estamos no meio de uma pandemia e o entulho ajuda no acúmulo de água, e aumenta a proliferação dos mosquitos, então a gente apela a população, para não descartar entulho no lugar indevido”. Ele aponta que quem for pego jogando lixo em lugar indevido, pode ser multado. “Infelizmente, só assim de fato vamos punir essas pessoas que fazem esse descarte irregular”.

O Serviço de Limpeza Urbana do DF tem 23 papa-entulhos espalhados pelas regiões administrativas para a população poder descartar o lixo de maneira correta. Um dos pontos fica na QR 219 Conjunto B – próximo a Marauto Centro Automotivo e a Auto S.O.S 4 Rodas; e o outro fica na AC 104 – Conjunto C – próximo a Fábrica da Café Export de Santa Maria.