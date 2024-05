Taguatinga ficará sem água nesta terça-feira (21)

Algumas quadras de Taguatinga terão o sistema de abastecimento de água suspenso temporariamente nesta terça-feira (21).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão realizados serviços de melhoria na rede local. Ainda assim, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Para a execução dos serviços, o fornecimento de água será interrompido entre 10h e 18h nas quadras QNA 30 a 56, QND 01 a 60, QNE 1 a 35, QNF 1 a 23, CNF 1 a CNF 3, QNG 1 a QNG 37, todas as áreas especiais da QNG, 17ª Delegacia de Polícia Civil e QI 1 a 9.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com a resolução da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasília