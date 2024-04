PMGO prende suspeitos de matar cachorros em Caldas Novas

Um homem foi preso nesta segunda-feira (22), logo após matar dois cachorros com tiros de chumbinho em Caldas Novas.

Para a prática do crime, o detido, de 50 anos, utilizava uma espingarda calibre 5.5 mm, que foi apreendida pela PM.

Imagem: Divulgação/PMGO

Policiais militares da Polícia Militar de Goiás (PMGO) flagraram o homem em via pública portando a espingarda. Ao ver os policiais e a viatura, o suspeito correu para o interior de uma casa.

Durante a tentativa de abordagem, uma mulher tentou impedir a prisão, obstruindo e supostamente agredindo os policiais.

No interior da residência, a arma utilizada nos crimes foi apreendida. No quintal foram localizados dois sacos com os cachorros abatidos.

Imagem: Divulgação/PMGO

O casal foi encaminhado para a central de flagrantes, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante pela prática de maus-tratos que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, com aumento de pena pelo resultado da morte.