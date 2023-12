PMDF salva mulher que foi sequestrada pelo ex-companheiro

O homem havia instalado um rastreador no carro da mulher e monitorava todos os seus deslocamentos

Na manhã deste sábado (16), um homem foi preso pela Polícia Militar sob acusação de sequestrar a ex-companheira, em Samambaia.

Policiais Militares da equipe de Rádio Patrulhamento do 11º Batalhão (RP 31) receberam informações de que uma mulher foi abordada por um homem e coagida a entrar em um Fiat/Pálio no Setor Primavera, em Taguatinga. Posteriormente, o veículo seguiu em direção a Samambaia.

Os policiais fecharam o cerco nas prováveis rotas de fuga e, minutos após o acionamento, conseguiram interceptar o carro em Samambaia Norte. O homem desobedeceu às ordens de parada, mas foi logo interceptado. Assim que o veículo parou, a mulher saiu aos prantos e com sinais de lesões. O homem foi abordado, e nada foi encontrado com ele, porém uma faca foi localizada no interior do carro.

A vítima relatou que o autor do crime é seu ex-companheiro. O homem havia instalado um rastreador no carro da mulher e monitorava todos os seus deslocamentos. Além disso, constantemente ameaçava a vítima e até enviava fotos de arma de fogo.

Ela informou que o homem a abordou no Setor Primavera, armado com uma faca. Durante o percurso, ele a agrediu, e na altura da quadra 204 de Samambaia, ela chegou a pular do veículo.

No entanto, o agressor novamente a pegou e a colocou de volta no carro. A vítima narrou que acreditava que poderia ter sido morta se não fosse salva pela intervenção dos policiais.

O detido foi encaminhado à Delegacia para o registro da ocorrência.