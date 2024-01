PMDF resgata mulher e filho de seis anos de sequestro em Samambaia

Os policiais realizaram uma busca no veículo do autor do crime e encontraram uma pistola calibre 380, acompanhada de 15 munições

Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 27ª Batalhão (Gtop 47) na noite desta quarta-feira (17), resgatou uma mulher e seu filho de seis anos, que haviam sido sequestrados pelo ex-companheiro em um episódio de violência doméstica em Samambaia. O incidente teve início por volta das 22h, quando a equipe do Gtop 47 recebeu um alerta via WhatsApp, informando que o ex-companheiro, inconformado com o término do relacionamento, havia se dirigido à residência da mulher armado com uma pistola calibre 380. Ele forçou a vítima e seu filho a entrar no carro, dando início ao sequestro. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram visualizar o veículo próximo à estação Furnas, em Samambaia. Rapidamente, o veículo foi interceptado, e o agressor tentou fugir a pé, mas foi capturado pela equipe. Mesmo resistindo à prisão, os policiais conseguiram contê-lo. O detido foi conduzido à 26ª Delegacia (Samambaia) para o registro formal da ocorrência.