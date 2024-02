PMDF resgata homem durante surto em viaduto de Samambaia ao Recanto das Emas

O policial V. Medeiros pulou uma das barreiras de contenção e conseguiu resgatar o homem

Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagraram pessoas e carros aglomerados no bordo da pista, na lateral direita, em cima do viaduto que liga Samambaia ao Recanto das Emas. Os policiais reduziram a velocidade de suas motos para avaliar a situação.

Foi então que avistaram um homem do lado de fora do viaduto, após ultrapassar as duas barreiras de contenção do local. A equipe agiu parando as motos imediatamente e contatando o Corpo de Bombeiros enquanto se aproximavam do homem, que aparentava estar em um momento de desespero, prestes a se jogar.

Os bombeiros informaram que já havia uma solicitação em andamento, mas antes que pudessem chegar, algumas pessoas que estavam no local agarraram o braço do homem, impedindo sua queda. O policial V. Medeiros pulou uma das barreiras de contenção e conseguiu arrastar o cidadão para a segurança do viaduto, contendo-o e evitando a tragédia.

Pouco depois, as viaturas do CBMDF chegaram ao local. O homem, não querendo ser conduzido, precisou ser imobilizado pelos bombeiros, com o apoio da equipe da PMDF, para ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, onde recebeu o atendimento necessário.