PMDF registra números elevados sobre infrações de trânsito

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), divulgou nesta segunda-feira (18), a produtividade semanal do trânsito da capital federal. Neste período, foram flagrados 358 pessoas embriagadas no volante. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir o veículo sob efeito de álcool é infração gravíssima e pode até levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disto, foram flagrados 1.176 pessoas utilizando o celular enquanto dirigiam. Ainda conforma o CTB, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Os policiais também abordaram 1.252 pessoas que não utilizavam o cinto de segurança. Ainda de acordo com o CTB, deixar de usar o acessório é uma infração grave, com penalidade de multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na CNH.

Outro dado que chama atenção é a quantidade de pessoas dirigindo sem CNH. No período, foram flagrados 112 motoristas sem o documento. Segundo o código de trânsito, transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.