PMDF recupera moto adulterada e prende homem e adolescente na Vila Planalto

Na noite desta terça-feira (26), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente, ambos portando motocicletas com sinais de identificação adulterados.

A ação ocorreu por volta das 21h, quando policiais militares do Grupo Tático Operacional e do Grupo Tático Motociclístico do 6º Batalhão (Gtop 26 e GTM 26) flagraram a dupla realizando manobras arriscadas na região da Vila Planalto.

Ao notarem a aproximação das autoridades, os suspeitos tentaram empreender fuga pela contramão de direção, sendo prontamente interceptados pelos policiais. Após a abordagem, constatou-se que as duas motocicletas estavam com sinais de identificação adulterados, levando à apreensão imediata dos veículos.