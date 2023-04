PMDF recupera inúmeros bens de casal furtado em Brasília

A falta dos itens foi notada ao retornar no local onde haviam estacionado. Eles encontraram seu veículo com vidro quebrado

Um casal de professores universitários do Ceará, que estavam viajando pela capital Federal, depois de retornarem em uma Expedição pela Antártida nesta terça-feira, 04, resolveram parar em uma loja de material esportivo no Guará, para comprar uma mochila, quando foram furtados.

A falta dos itens foi notada ao retornar no local onde haviam estacionado. Eles encontraram seu veículo com vidro quebrado e sem nada do que estava dentro. Levaram todo material que utilizaram para conseguirem fazer a expedição. Itens como tablet, cafeteiras, câmeras fotográficas, equipamentos de trilha, rádios comunicadores, dentre outros inúmeros objetos, foram levados.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu a informação de que os autores do furto estariam num veículo W/Polo branco e que seguiram rumo à Taguatinga.

Com as informações do veículo envolvido, policiais do 2º Batalhão, logo o visualizaram no centro de Taguatinga. Os autores tentaram fugir.

As equipes interceptaram o veículo e ao realizar busca veicular, encontraram inúmeras mochilas, com o nome do casal.

A equipe então contactou as vítimas e as partes foram encaminhadas para a 12ª Delegacia de Polícia.