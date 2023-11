PMDF recupera carro furtado em ação integrada

Os indivíduos detidos apresentavam um extenso histórico criminal, com condenações por homicídio e roubo

Na tarde do último sábado (4), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio dos Grifos de PATAMO BRAVO, prendeu dois homens que haviam furtado um veículo Chevrolet Corsa na área de Taguatinga.

Após contato com o proprietário, a equipe solicitou o apoio de prefixos da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e, em uma ação integrada, conseguiram localizar o carro com os criminosos na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

Os indivíduos detidos apresentavam um extenso histórico criminal, com condenações por homicídio e roubo. Após a apreensão dos suspeitos e a recuperação do veículo, todos os envolvidos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás, onde as providências cabíveis foram tomadas.