PMDF recupera carga roubada de cerveja no Gama

As 437 caixas de cerveja, avaliadas em R$ 50 mil, haviam sido roubadas na quinta-feira, e foram recuperadas no sábado

Na noite de ontem (9), a Polícia Militar do DF prendeu quatro homens que roubaram uma grande carga de cerveja no Gama na quinta-feira. Os agentes estavam na quadra 30 do Setor Oeste do Gama quando viram o grupo descarregando do carro uma quantidade expressiva de cerveja em uma casa.

Quando os homens perceberam a aproximação da viatura, tentaram fugir para o interior da casa, deixando várias caixas de cerveja para trás.

Após análise, os policiais viram que o lote das bebidas encontradas batia com o das que haviam sido roubadas na quinta. Então, entraram na casa e abordaram os homens.

Foram 437 caixas de cerveja no interior da residência, totalizando R$ 50 mil. Além disso, o carro encontrado batia com as características do veículo usado na prática do crime. A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia.