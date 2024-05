PMDF realiza segurança em Pentecostes

Considerado o maior evento religioso do Distrito Federal, O Pentecostes, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2024, conta com policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dentro do Taguaparque e nas suas imediações, a fim de evitar ocorrências e controlar o trânsito, bem como sua fiscalização.

Várias unidades da PMDF foram e serão empregadas no decorrer da celebração de Pentecostes, além do policiamento da área, Bope, Bpchoque, RPMon, Rotam, BPCães e BPTran, também atuarão.

Ao lado dos outros órgãos da Segurança Pública, o evento transcorre seguramente, transmitindo tranquilidade aos seus frequentadores.