PMDF realiza operação contra a pesca predatória no Rio Bartolomeu

A Polícia Militar do Distrito Federal, através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, efetuou uma operçaão buscando coibir o crime da pesca predatória na represa dos Queimados, em São Sebastião, e nas margens do Rio Bartolomeu, no Paranoá.

Ao total, os agentes recolheram 19 redes de pesca e uma armadilha para capturar peixes e camarões, além de 500 metros de redes.

Não foi possível identificar os responsáveis pelas redes, que estavam vazias quando foram encontradas. Os agentes do Batalhão Militar recolheram elas e executou um patrulhamento preventivo no local.