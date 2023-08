PMDF realiza operação conjunta com órgãos fiscalizadores do GDF

A operação teve o intuito de fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e utilização irregular de área pública

Na última sexta-feira (11), a Polícia Militar coordenou, através do 17° Batalhão, nesta uma operação conjunta com diversos órgãos fiscalizadores do GDF.

A operação teve como objetivo fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais e utilização irregular de área pública que tem sido alvo de reclamações constantes dos moradores da região localizada próximo a estação Águas Claras.

Atuando em conjunto com a PMDF estiveram o CBMDF, o DF LEGAL, o Ibram, Detran, Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e a Administração Regional de Águas Claras.

Como saldo final da operação, diversos estabelecimentos comerciais foram notificados pelo DF LEGAL e Vigilância Sanitária, houve a desobstrução de espaços públicos ocupados irregularmente, veículos estacionados de forma irregular recolhidos ao depósito do DETRAN, além de autuações a motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool.

Durante a operação, um indivíduo foi preso em flagrante por atear fogo no gramado próximo aos trilhos do Metrô. O fogo foi imediatamente controlado pelo CBMDF e o indivíduo conduzido pela PMDF a 21° DP.