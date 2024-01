PMDF realiza operação bem-sucedida com apreensões em Santa Maria e Planaltina

Durante operação, suspeito de assaltar uma farmácia foi preso em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conduziu uma ação resultando na detenção de um indivíduo responsável pelo assalto a uma farmácia, localizada ao lado do terminal rodoviário em Planaltina.

A operação foi conduzida pelo PATAMO ALFA, que efetuou a prisão do suspeito encontrado com uma quantia em dinheiro proveniente do roubo. Tanto o detido quanto o montante apreendido foram encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para as providências legais.

Em Santa Maria, outra frente policial interceptou um homem portando um revólver calibre .38, além de uma expressiva quantidade de substância entorpecente. Os envolvidos, incluindo um menor, foram conduzidos às delegacias correspondentes para as devidas providências legais.