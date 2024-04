PMDF realiza grande apreensão de cocaína em Ceilândia

Na noite da última sexta-feira (19), uma ação conjunta entre policiais do Patamo/BPChoque, Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) e Grupo Tático Ambiental (GTA) resultou na apreensão de mais de 150 porções de cocaína em Ceilândia. Três homens foram detidos.

Os policiais receberam a denúncia que os suspeitos traficavam no Sol Nascente e na QNN 19, onde foram abordados. Com eles as equipes apreenderam algumas porções de cocaína e mais de R$ 4 mil em espécie.

Diante do flagrante, os policiais militares foram até a residência dos suspeitos no Sol Nascente e apreenderam mais porções de cocaína, totalizando 152 porções, quatro balanças de precisão e porções de maconha.

O trio foi encaminhado para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas. Dois deles tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.