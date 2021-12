PMDF realiza campanha de natal solidário no Guará II

O 2º Comando de Policiamento Regional (2º CPR) está arrecadando alimentos não perecíveis, brinquedos e produtos de higiene e limpeza que serão doados às famílias carentes de todo o Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza sua campanha de natal no dia 12 de dezembro, às 08h, próximo ao Edifício Consel, na QE 31 / 33 do Guará II.

O evento contará com passeio ciclístico, food truck, exposição de carros antigos, atividades físicas ao ar livre, jogos e brinquedos infantis entre outras atividades.