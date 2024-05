PMDF realiza apreensão de drogas e prende traficante no RS

Neste sábado (19), uma operação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Militar do Rio Grande do Sul (PMRS) no 1° Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre resultou em ações significativas contra o tráfico de drogas.

A operação, conduzida pelo Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da PMDF e pelo 1° BPM de Porto Alegre, levou à prisão de um indivíduo encontrado com duas porções de maconha escondidas em sua roupa íntima, além de outras cinco porções nas proximidades de um abrigo.

Além das ações de combate ao tráfico, as equipes da PMDF também distribuíram alimentos e água para famílias no Morro do Sargento, na região da Serraria/RS, com o apoio de um veículo blindado do Exército Brasileiro (EB).