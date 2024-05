Caesb abre processo seletivo para estágio remunerado

As inscrições para novos estagiários na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) abre no dia 28 de maio. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e farão parte do cadastro reserva da companhia. Poderão participar estudantes que estão no ensino médio (inclusive EJA), em cursos técnicos e no ensino superior.

Para participar do processo seletivo, é preciso se inscrever a partir de 28 de maio até as 12h do dia 12 de junho. As inscrições são gratuitas. Os candidatos poderão fazer a prova online imediatamente após finalizar a inscrição. As provas terão 25 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

Poderão se inscrever os alunos da rede pública que estejam regularmente matriculados no nível médio regular, na educação profissional de nível médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA, anos finais do nível médio), ou na Educação Especial. Também podem se inscrever os estudantes de nível superior das redes pública e privada, desde que não tenham feito estágio na Caesb por um período igual ou superior a dois anos.

“A Caesb oferece aos estagiários um ambiente de trabalho saudável e de qualidade, que inclui equipamentos e condições adequadas para a prática da profissão, sempre valorizando a colaboração, a comunicação e a troca de conhecimentos”, explicou o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis. “Assim, a companhia contribui para a formação de profissionais mais preparados e capacitados para atuar no mercado de trabalho”.

O valor da bolsa-auxílio para os estudantes de nível médio/EJA é de R$ 480 para jornada de quatro horas diárias. Para nível médio/técnico profissional, a bolsa é de R$ 540 com jornada de quatro horas/dias. Os estudantes de nível superior com jornada de quatro horas por dia receberão R$ 800. Já para os de nível superior com jornada de seis horas/dia, a bolsa é de R$ 1.125. Todos terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 220 e auxílio-transporte de R$ 242.

O estagiário de ciência da computação da Universidade Católica, Guilherme Fernandes, entrou na Caesb em setembro de 2022. O estudante vem gostando da experiência na companhia. “A empresa contribuiu bastante para minha formação ao me proporcionar a experiência prática de trabalhar em equipe e a aprimorar minhas técnicas de programação”, declarou. “Agora, estou tendo a oportunidade de contribuir em um projeto de revitalização do portal oficial da Caesb, o que possibilitará aplicar e expandir os conhecimentos que tenho adquirido com o curso de Ciência da Computação”.

Confira os cursos

Serão oferecidas oportunidades em diversas áreas de conhecimento. Para os níveis médio e técnico: EAD – técnico em administração integrado ao ensino médio, EAD – técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio – Proeja, ensino médio e ensino médio EJA, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em serviços públicos, técnico em meio ambiente, técnico em controle ambiental, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrônica/eletrotécnica.

Para nível superior, as vagas são: administração, administração de empresas, administração pública, gestão de políticas públicas, tecnologia em gestão pública, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biologia, ciências biológicas, biblioteconomia, ciência contábeis, ciências econômicas, economia, comunicação social (publicidade e propaganda), comunicação social (jornalismo), direito, relações internacionais, engenharia ambiental, engenharia ambiental e sanitária, gestão ambiental, tecnologia em saneamento ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, ciência da computação, engenharia de software, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, processamento de dados, ciência de dados, gestão da tecnologia da informação, ciência de dados e inteligência artificial, engenharia de energia, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, pedagogia, química e química tecnológica.

Calendário do processo seletivo:

*Com informações da Agência Brasília