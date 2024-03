PMDF realiza apreensão de arma de fogo e punhal no Riacho Fundo II

O homem foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia

Na tarde deste domingo (3), por volta do meio-dia, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da RP 3677, efetuou a apreensão de uma pistola carregada com nove munições intactas e um punhal. O incidente ocorreu na região do Riacho Fundo II.

Os policiais agiram rapidamente ao receberem informações sobre atividades suspeitas na área, deslocando-se prontamente para o local indicado. Ao abordar um homem, foi realizada uma busca minuciosa, resultando na descoberta da pistola e do punhal em posse do suspeito.

O homem foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia.