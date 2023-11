PMDF prendeu um indivíduo por importunação sexual no Sol Nascente

No início da tarde, por volta das 13h, populares reconheceram o autor da importunação com base nas imagens divulgadas pela imprensa

Na tarde desta sexta-feira (10), policiais militares detiveram um homem que importunou uma mulher acompanhada de uma criança na chácara 36 do Sol Nascente.

O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (9/11), quando a mulher e a criança estavam paradas em frente ao portão de uma casa. O homem chegou por trás dela, baixou a bermuda e se esfregou em seu corpo. Posteriormente, ele entrou na casa de outra mulher e afirmou querer sexo; a vítima começou a gritar, e ele fugiu correndo.

O autor foi encaminhado para DEAM II e autuado por importunação sexual.