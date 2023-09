PMDF prende um grande receptador de celulares roubados na Ceilândia

Ao todo foram recuperados 18 celulares, 36 cartões de memória e um spray de pimenta. O homem foi encaminhado à delegacia

Um homem que foi flagrado com vários celulares produtos de furto na manhã desta quarta-feira (6), por policiais militares, em Ceilândia.

Policiais militares receberam informação que o aparelho celular de uma mulher havia sido furtado no Setor de Indústrias e Abastecimento e que o autor teria embarcado em um vagão do metrô em direção a Ceilândia.

Já em Ceilândia, um homem com as mesmas características passadas foi visto na QNN 23. Com a aproximação da viatura, o homem tentou de livrar de um objeto, porém, antes de conseguir foi abordado.

O objeto tratava-se do celular furtado. Na mochila que carregava foram encontrados vários aparelhos produto de roubo e furto. Ao todo foram recuperados 18 celulares, 36 cartões de memória e um spray de pimenta. O homem foi encaminhado à delegacia para registro.