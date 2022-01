PMDF prende trio de ladrões que assaltou comércio em Goiânia

O crime ocorreu no Goiás. Eles levaram o aparelho da vítima e fugiram para o DF. A PM conseguiu rastrear o objeto e chegar aos autores

A Polícia Militar prendeu o três estrangeiros suspeitos de roubarem o celular de uma mulher em Goiânia. Dois criminosos têm 29 anos e o outro de 64.

Eles foram detidos na Colônia Agrícola Samambaia, por volta das 23h, de quinta-feira (30), graças à tecnologia. Eles tentaram se esconder vindo para o Distrito Federal.

A dona do celular conseguiu rastrear o aparelho e informou o endereço à Polícia Militar. Ela revelou que o idoso foi quem a abordou num centro comercial da capital goiana e levou o seu celular. Em seguida, ele fugiu com o casal detido.

O trio foi detido dentro de um veículo. No carro, os policiais encontraram, além do celular, várias peças de roupa, calçados, relógios, brinquedos, perfumes e joias. Os objetos ainda estavam com as etiquetas das lojas furtadas.

Os policiais apreenderam também R$ 7,8 mil reais em espécie e aparelhos de celular sem chip.

Os ladrões foram presos em flagrante e levados para a 8ª Delegacia de Polícia.