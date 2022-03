PMDF prende três por estupro de adolescente de 13 anos

Além dela, uma amiga de 16 anos também estava desacordada devido à bebida. O caso aconteceu no Incra 08, por volta das 19h.

Três homens foram presos nesta sexta-feira (11), por estupro de vulnerável. Uma jovem de apenas 13 anos foi violentada por outro adolescente de 16 anos enquanto estava desacordada, devido ao consumo excessivo de álcool. A bebida foi fornecida por dois adultos, de 19 e 30 anos.

A equipe de Rádio Patrulhamento – RP foi atender uma ocorrência onde uma senhora havia ligado dizendo que sua filha e uma amiga estavam completamente embriagadas e possivelmente haviam sido vítimas de estupro.

No local os policiais encontraram parentes das adolescentes de 16 anos e 13 anos, com as duas completamente apagadas. Elas receberam atendimento do SAMU.

Junto a eles estavam um adolescente de 16 anos que confessou na frente de todos, ter cometido o estupro da adolescente de 13 anos. Ele foi imediatamente apreendido pelos policiais para ser encaminhado à DCA II.

Um dos adultos foi preso também no local e o outro fugiu. Os policiais começaram as buscas na região e o encontraram após ligação anônima ao COPOM (190), informando que o homem estava tentando fugir do INCRA e se encontrava em uma parada de ônibus em uma quadra próxima.

O menor foi encaminhado à DCAII e os dois adultos à 18ª Delegacia para registro. As equipes voltaram ao hospital horas depois, para tentar pegar o depoimento das adolescentes, mas elas ainda se encontravam atordoadas, sem conseguirem falar nada do ocorrido, ficou a cargo da PCDF o desfecho da ocorrência.