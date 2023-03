PMDF prende traficante com 21 tijolos de maconha na Ceilândia

Ao ver os policiais o homem tentou fugir, mas foi alcançado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas, nessa terça-feira (28), na QNR 1 Conjunto E Setor R, em Ceilândia. Foi apreendido 21 tijolos de maconha inteiros, além de porções fracionadas, dinheiro em espécie, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, uma corrente e uma pulseira de ouro.

A equipe de policiais militares do Gtop 28, realizava patrulhamento quando recebeu informações de policiais militares do Paranoá de que haviam prendido um homem com 6 quilos de maconha e que havia comprado em uma localidade na Ceilândia.

Os policiais militares se deslocaram ao local e visualizaram um homem fugindo com a presença da polícia. O homem foi alcançado e detido para a 15ª DP.