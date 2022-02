PMDF prende suspeitos de roubos em casas da Vicente Pires

Segundo o proprietário do imóvel, os suspeitos tem envolvimento no roubo da casa de seu vizinho, há três meses

A Polícia Militar do DF prendeu um adolescente de 14 anos e dois homens por roubo de residência na Rua 3 da Vicente Pires. O trio foi preso com porte de arma branca e porte ilegal de arma de fogo, às 2h40 desta terça-feira (15).

Segundo o proprietário do imóvel, os suspeitos tem envolvimento no roubo da casa de seu vizinho, há três meses. Durante o roubo na casa ao lado, os criminosos levaram dois veículos, aparelhos de TV, celulares, objetos pessoais e dinheiro. Na época, os bens foram recuperados pela PMDF, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Uma equipe do 17º Batalhão foi acionada pelo Copom (190) para atender a ocorrência de invasão de domicílio, no Condomínio dos Ipês. Segundo o solicitante, alguém teria pulado o muro e adentrado no quintal da residência.

Durante a varredura do lote, a equipe encontrou os três suspeitos, que jogaram duas facas e uma arma de fabricação caseira, municiada com um balas de calibre 12. No quintal da casa, foi encontrada uma mochila com uma faca e algumas fitas foram apreendidas nos bolsos dos suspeitos.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos juntamente com as vítimas e as testemunhas para a Delegacia da Criança e Adolescente II (DCA II) e posteriormente para a 8ª DP, no SIA.