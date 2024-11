PMDF prende suspeito por tráfico de drogas em Taguatinga

Na noite desta quinta-feira (21), por volta das 21h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 22º Batalhão (GTOP 22), com o suporte do serviço de inteligência, prendeu um indivíduo suspeito de tráfico de drogas na região de Taguatinga.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam diversos itens relacionados à atividade criminosa, incluindo porções de drogas, duas balanças de precisão, uma faca com resquícios de entorpecentes, um rolo de papel filme e uma quantia em dinheiro.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à 12ª delegacia para os procedimentos legais cabíveis.