Parcelamento irregular no Sol Nascente é impedido pela 3ª vez em seis meses

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) impediu, pela terceira vez nos últimos seis meses, um parcelamento irregular de área pública no Sol Nascente. O local, que fica próximo à VC-311, estava com cercamento precário e barracos vazios para tentar demarcar lotes.

Durante a ação desta sexta-feira (22), a pasta desconstituiu as duas estruturas, 300 metros de cercamento e aproximadamente 20 pontos de endereçamento. A operação contou com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Novacap.

Desde maio, esta foi a terceira vez que a DF Legal atuou no ponto. Nas outras duas vezes, a pasta observou o desmatamento da área e a colocação de cercas. Desta vez, os invasores tentaram construir barracos.

Outra característica que chamou a atenção dos auditores foram faixas ao longo de todo lote com nome e telefone do invasor. Ele afirmava ser dono da área – que, na verdade, é pública – e dizia não estar interessado em vender os lotes.

Desobstrução de área pública

Entre janeiro e outubro deste ano, a DF Legal já realizou 732 operações que resultaram em 6.205.881 m² de área pública desobstruídos ー sendo 111.220 m² só no Sol Nascente.

*Com informações da DF Legal