PMDF prende suspeito de roubar Paróquia Imaculado Coração de Maria em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão de um indivíduo envolvido no roubo a uma residência paroquial na Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na QNB 6 em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O crime, que ocorreu durante a noite do último domingo (18), mobilizou as equipes policiais após um alerta do Centro de Operações da PMDF (COPOM).

Segundo relatos, dois criminosos abordaram um dos moradores que chegava à residência paroquial na companhia de sua namorada e os fizeram reféns. Vasculhando a casa em busca de objetos de valor, os assaltantes encontraram um cofre contendo R$ 5.000,00 e € 500,00, além de objetos sacros banhados a ouro.

Diante da impossibilidade de abrir o cofre, os criminosos decidiram levá-lo consigo, juntamente com os objetos sagrados, ameaçando as vítimas com armas de fogo.

Após o crime, a placa do veículo utilizado pelos assaltantes, um VW Gol, foi repassada pela rede de rádio da polícia. As equipes policiais avistaram o veículo na BR 040, próximo ao setor Total Ville. Os suspeitos, ao perceberem a aproximação da polícia, empreenderam fuga, adotando uma direção agressiva pelas ruas até chegarem à Rua Recife, nas proximidades do presídio de Valparaíso.

A tentativa de fuga chegou ao fim quando os criminosos entraram em uma rua sem saída e foram interceptados pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 29. No interior do veículo, foi encontrado o cofre ainda fechado, juntamente com um cálice e um ostensório, ambos banhados a ouro e identificados como os objetos roubados da residência paroquial.