PMDF prende suspeito de furtar motos em Taguatinga

Rapaz carregava uma chave mixa e um alicate de corte; ele confessou a autoria do furto

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um jovem de 18 anos, na manhã desta segunda-feira (3), suspeito de cometer o furto de uma motocicleta. Ele foi abordado no Pistão Sul, em Taguatinga.

De acordo com a corporação, uma equipe patrulhava a região com motociclistas BPRv, quando avistou o rapaz conduzindo uma moto Honda CG 160, de cor preta. O suspeito foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontrados com ele uma chave mixa e um alicate de corte.

O condutor assumiu que havia furtado a moto há 5 minutos, na área próxima ao Taguatinga Shopping. Ele foi preso e conduzido à 21ª DP, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.