PMDF prende suspeito de estupros contra crianças

Suspeito se passava por pastor e estava com um mandado de prisão em aberto; ele foi acusado de seis estupros

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, nesta terça-feira (2), acusado de cometer seis estupros contra crianças. O suspeito se passava por pastor e estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido na DF 025, próximo ao balão do aeroporto, no Lago Sul.

Por meio do policiamento orientado pela Inteligência, os policiais militares que realizavam patrulhamento foram informados de que o condutor de um veículo possuía mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

A equipe visualizou o veículo e realizou a abordagem. Com o condutor, nada de ilícito foi encontrado, porém, em pesquisa ao banco nacional de monitoramento de prisão, foi verificado um mandado de prisão em aberto.

Os militares conduziram o homem à 1ª DP.