PMDF prende seis pessoas em Águas Claras

Suspeitos foram flagrados durante uma transação de entorpecentes, no Areal; foram apreendidos 6kg de maconha



Mateus Souza

Uma equipe de militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 22) prendeu seis indivíduos e apreendeu 6kg de maconha durante uma abordagem, em Água Claras. A ação ocorreu por volta das 19h desse domingo (21).



Inicialmente, os policiais tomaram conhecimento de que os suspeitos estariam comercializando o entorpecente na QNL 20, em Taguatinga Norte. A equipe iniciou o monitoramento da área e flagrou o momento em que um Fiat/Siena e um Toyota/Corolla chegaram ao local.



Os militares seguiram os suspeitos até a QS 08, quadra localizada próximo ao albergue do Areal. Em seguida, os policiais avistaram o condutor do Corolla passar tabletes para o ocupante do Siena. Nesse momento, a equipe do Gtop iniciou a abordagem.



Em posse dos suspeitos, foram apreendidos tijolos de uma substância que aparenta ser maconha. A polícia também prendeu os seis envolvidos, sendo que um deles mora próximo ao local onde ocorreu a transação. No imóvel em questão, os militares encontraram mais porções do entorpecente.



No total, foram apreendidos cerca de 6kg do material. Os seis ocupantes dos veículos foram conduzidos à 21º Delegacia para registro da ocorrência.