PMDF prende quadrilha especializada em furto de celulares

Na madrugada deste sábado (10), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) detiveram cinco suspeitos, dentre eles um menor de idade, por furto de celulares na Expoabra, evento que está sendo realizado na Granja do Torto.

O veículo com os suspeitos foi visto por volta das 2h30 trafegando pelo acostamento da BR-020. Durante a abordagem, a equipe do Gtop 33 achou 16 celulares e uma máquina de cartão escondidos no banco de trás do carro.

Ao ser questionado, um dos suspeitos confirmou que eles estavam na Expoabra para realizar furtos, e que receberia R$ 100 para guardar os aparelhos que foram roubados.

Quatro dos suspeitos foram encaminhados para a 13ª DP, enquanto o menor de idade foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Eles foram autuados por furto de celular. Até o momento, uma vítima apareceu na delegacia para restituição do aparelho.