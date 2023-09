PMDF prende mulher com grande quantidade de drogas em Sobradinho

Durante a abordagem os policiais militares encontraram, sete barras de maconha, um pedaço menor da mesma substância e duas barras de cocaína

Neste sábado (16), a Polícia Militar prendeu uma mulher com grande quantidade de drogas, na rodoviária, em Sobradinho.

A equipe de policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram abordados por um representante da empresa de ônibus, que desconfiou de uma passageira.

Ela havia embarcado, sem bagagem, em Teresina-PI no dia anterior e desembarcou em São Paulo Capital e na manhã seguinte embarcou com uma mochila vermelha no ônibus com destino de volta a Teresina.

Foi repassada as características da mulher que ao adentrar no ônibus demonstrou bastante nervosismo.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram dentro de uma mochila vermelha, sete barras de maconha, um pedaço menor da mesma substância e duas barras de cocaína.

A mulher assumiu a propriedade da droga, informou que possuía passagens por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico e receptação.

A mulher foi conduzida à 13° DP.