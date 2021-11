PMDF prende integrante do Comando Vermelho

O homem abordado no Recanto das Emas, tem extensa ficha criminal e estaria foragido

Por Tereza Neuberger

O homem é acusado de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, e foi descoberto após apresentar sinais de nervosismo durante a abordagem policial.

Na manhã desta segunda-feira (8), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal desconfiaram do comportamento de dois homens na quadra 303 do Recanto da Emas,e realizaram uma abordagem.

Segundo a PMDF, durante a abordagem foi encontrado com um dos homens um cigarro com substância que aparentava ser maconha. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso e porte de entorpecente e foi liberado.

O outro suspeito deu sinais de que estaria muito nervoso durante essa abordagem, o que teria chamado a atenção dos Policiais Militares. Ele também se recusou a passar dados sobre sua identificação. O suspeito foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, no Recanto das Emas. Já na delegacia ele teria informado dados falsos.

Após ser identificado pela PCDF, foi constatado que o suspeito estaria foragido. Constava em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Maranhão por diversos crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo e homicídio triplamente qualificado. Além disso, constava nos registros que ele integra uma célula da facção criminosa Comando Vermelho.