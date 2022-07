PMDF prende integrante de facção criminosa foragido da justiça

Segundo a corporação policial, o fato ocorreu “por volta de 23h30 de ontem durante patrulhamento” no Riacho Fundo II

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na noite desta sexta-feira (22) um foragido da justiça no Riacho Fundo II. O mandado de prisão cumprido pelo Batalhão de Choque foi expedido pelo Judiciário do Maranhão.

Segundo a corporação, o fato ocorreu “por volta de 23h30 de ontem durante patrulhamento”.

A PMDF informou que os policiais abordaram um “indivíduo em atitude suspeita” que, segundo os militares, ao checarem a identidade do rapaz, observaram que o homem integrava uma “facção criminosa”, além de possuir um mandado de prisão por diversos crimes não cumprido.

O suspeito foi levado até a 27ª Delegacia de Polícia.