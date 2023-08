PMDF prende homem que destruiu com barra de ferro lojas no Lago Sul

O crime ocorreu por volta das 14h30 deste sábado (26). O autor ficou ferido e foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul)

Na tarde deste sábado (26), um homem, de 39 anos, foi preso depois de quebrar, com uma barra de ferro, as vitrines de duas lojas no Centro Comercial Gilberto Salomão, na QI 05, do Lago Sul.

Segundo informações, o homem estaria furioso por causa de um desentendimento com uma das pessoas responsáveis de uma das lojas atingidas.

O autor da violência acabou ferido nos braços e no rosto com os estilhaços de vidro. Não houve registro de mais feridos. Ele foi detido pelos seguranças do centro comercial.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o prendeu em flagrante e o conduziu para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Ele vai responder por dano qualificado.