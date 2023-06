PMDF prende homem por violência doméstica e desarticula cativeiro clandestino de aves silvestres

A equipe foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica no Condomínio Bia Biá, Chácara 125

Policiais militares de Águas Claras desarticularam um cativeiro clandestino de aves silvestres neste domingo, no Setor Habitacional Arniqueira.

A equipe foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica no Condomínio Bia Biá, Chácara 125. Ao chegar no local, os moradores informaram aos policiais que uma mulher estava sendo vítima de violência doméstica e que o agressor saído da residência com uma espingarda e uma faca ameaçando os populares que se envolvessem em sua vida particular.

O autor foi encontrado escondido dentro da caixa de gordura da residência juntamente. No local a equipe localizou uma espingarda calibre 38, com 6 munições intactas e 1 deflagrada.

No local os policiais encontraram, ainda, várias gaiolas com pássaros silvestres que eram comercializados irregularmente. As 6 aves silvestres foram resgatadas e levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres.

A arma foi apreendida e o indivíduo foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia.