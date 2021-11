PMDF prende homem por tráfico de drogas no Gama

O indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica

Na noite de quinta-feira (29), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas, no Gama. O indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Durante patrulhamento da quadra 06 do setor sul, os policiais avistaram o homem com a tornozeleira em atitude suspeita na esquina. Outro segundo individuo que estava no local fugiu quando percebeu a presença da viatura.

O homem foi abordado e com ele os policiais encontraram uma porção de substância branca semelhante à cocaína e um controle de portão. Ele disse que morava em uma chácara.

No entanto, a equipe pressionou controle de portão e um portão próximo da abordagem se abriu. No local, foi possível localizar aproximadamente 300gr de cocaína, 2 porções de maconha, 1 balança de precisão, 2 aparelhos celulares, 1 faça, 1 tesoura e 143 reais em espécie.

O detido e as drogas foram encaminhados à 20º Delegacia de Polícia para providências cabíveis.